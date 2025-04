Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 118.000 Euro an Betrüger verloren

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda verlor ein Mann eine große Summe Geld an Betrüger. Der 60-Jährige war Ende Februar einer Werbeanzeige auf seinem Handy gefolgt, die ihn auf eine Webseite für Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährung weiterleitete. Dort gab er seine Kontaktdaten an und wurde kurze Zeit später von Unbekannten angerufen. Diese versprachen ihm im Rahmen einer Investition sehr hohe Gewinne. Der Mann ließ sich darauf ein, übermittelte den angeblichen Brokern seine Kontodaten und installierte zwei Apps auf seinem Smartphone. In den folgenden Wochen führten die Betrüger mehrere Überweisungen von seinem Konto durch und erklärten ihm, es handele sich bei den Abbuchungen um technische Probleme. Nachdem der Mann fast 118.000 Euro an die Unbekannten verloren hatte wurde er stutzig, informierte seine Bank und erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. (SE)

