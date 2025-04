LPI-EF: Reh stirbt bei Wildunfall

Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen in ein Möbelgeschäft in Sömmerda ein. Sie öffneten gewaltsam das Schloss eines Zauns und verschafften sich so Zugang zum Außengelände. Dort entwendeten sie einen Tisch sowie mehrere Dekorationsgegenstände im Gesamtwert von etwa 360 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Am Zaun entstand ein Sachschaden von rund 40 Euro. Mitarbeiter entdeckten den ...

mehr