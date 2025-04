LPI-EF: Ladendieb flüchtet nach Angriff auf Mitarbeiter

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Montag versuchte ein unbekannter Täter in Erfurt, einen Snackautomaten aufzubrechen. Zunächst machte er sich gewaltsam am Schloss des Automaten zu schaffen. Als dies misslang, versuchte er mit brachialer Gewalt die Glasscheibe zu zerstören - jedoch ebenfalls ohne Erfolg. Der Täter flüchtete schließlich ohne Beute, hinterließ jedoch einen Sachschaden von etwa 600 Euro. Ein Zeuge ...

mehr