POL-PDLD: Landau - Handtasche aus Kofferraum entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 25.02.2025 stellte gegen 09:30 Uhr eine 76-Jährige fest, dass ihre Handtasche aus dem unverschlossenen Kofferraum ihres PKW entwendet wurde. Der PKW war hierbei in der Haardtstraße geparkt. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Um sich vor ähnlichen Taten zu schützen, können Ihnen folgende Tipps helfen:

- Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor. - Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen. - Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios. - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

