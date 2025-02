POL-PDLD: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und leicht verletzter Person

Germersheim (ots) - Während seiner Fahrt auf dem E-Bike von Sondernheim in Richtung Germersheim war ein 52-jähriger Mann am Dienstagmorgen, den 25.02.2025, so ins sein Handy vertieft, dass er auf dem dortigen Radweg neben der Landstraße einen 65-jährigen Mann übersah, welcher in die entgegengesetzte Richtung mit seinem E-Bike fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzten die beiden Beteiligten von ihren Rädern und ...

