Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Wohnmobilbrand/Großefehn - Zigarettenautomat beschädigt/Südbrookmerland - Bushaltestelle beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Wohnmobilbrand

Am Montag geriet in Auricher Ortsteil Pfalzdorf ein Fahrzeug in Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache fing ein Wohnmobil gegen 7.35 Uhr auf einem Grundstück im Pfalzdorfer Grenzweg Feuer. Durch die massive Rauchentwicklung sowie die Löscharbeiten der Feuerwehr wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Großefehn - Zigarettenautomat beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag versucht, einen Zigarettenautomaten in Großefehn aufzubrechen. Der Automat in der Norderwieke Süd, auf Höhe der Hausnummer 34, wurde durch die Tat stark beschädigt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Südbrookmerland - Bushaltestelle beschädigt

Am Samstag haben Unbekannte in Südbrookmerland eine Bushaltestelle beschädigt. Die Täter zerstörten die Verglasung der Halttestelle "Am Hochmoor" und flüchteten unerkannt. Die Polizei Südbrookmerland nimmt unter 04942 204200 sachdienliche Hinweise entgegen.

