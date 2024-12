Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 07.12.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle am Schulzentrum in Wiesmoor. Die Bushaltestelle wurde mit mehreren Schriftzügen beschmiert. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wiesmoor zu melden, Tel. 04944/914050.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Zeit vom 02.12.2024, 17:00 Uhr - 04.12.2024, 15:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Oldenburger Straße in Wiesmoor. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Fahrbahnrand abgestellten roten Opel. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei unter Tel. 04944/914050 entgegen.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Berauscht und ohne Führerschein gefahren

Auf der Greetsieler Straße wurde am frühen Samstag um 02:05 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den Mann wurden Ermittlungen eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Stedesdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen kam ein größeres Fahrzeug auf der Esenser Straße in Stedesdorf von der Fahrbahn ab und wühlte auf einer Länge von ca. 100 m das Erdreich des Seitenstreifens auf. Der angrenzende Radweg wurde durch die Erde stark verschmutzt, sodass die Erde durch die Straßenmeisterei beseitigt werden musste. Ein Leitpfosten wurde ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971/926500 zu melden.

