Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrraddieb festgenommen: Tatverdächtiger schlug Scheibe eines Geschäfts ein

Dortmund (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Dortmund nahmen in der heutigen Nacht (27. Mai 2024) einen Fahrraddieb fest. Der Tatverdächtige schlug die Scheibe eines Fahrradgeschäfts in der Münsterstraße in Dortmund ein und entwendete ein Klappfahrrad. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei.

Gegen 00:47 Uhr bemerkte der 47-jährige Zeuge lautes Klirren von der Straße. Als er aus dem Fenster schaute, sah er, wie eine dunkel gekleidete Person auf einem Fahrrad davonfuhr. Der Dortmunder wählte den polizeilichen Notruf.

Die eingesetzten Beamten konnten kurz darauf einen 23-jährigen Bochumer, auf den die Beschreibung des Zeugen passte, im Kreuzungsbereich Münsterstraße / Mallinckrodtstraße stellen. Nachdem er zunächst sagte, er habe das Fahrrad von einem Bekannten abgekauft, gab er kurz darauf zu, die Scheibe beschädigt und das Zweirad aus dem Geschäft entwendet zu haben.

Videoaufzeichnungen aus dem Fahrradladen bestätigten den Einbruch und den Diebstahl des 23-Jährigen. Der bereits polizeibekannte Bochumer wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

