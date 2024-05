Polizei Dortmund

POL-DO: Vermisster Mann tot aufgefunden

Dortmund (ots)

Wie berichtet hat die Polizei nach einem vermissten dementen Mann gesucht:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5784870

Der Mann wurde am 24.5. tot in einer Grünanlage in Dortmund-Hörde aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Wir bitten Sie, das Foto des Mannes nicht weiter für die Berichterstattung zu verwenden und bedanken uns für Ihre Mithilfe.

