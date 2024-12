Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 08.12.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Aurich, im Ortsteil Popens, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Wohngebäude und durchsuchten es. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich zu melden, Tel. 04941/606215.

Aurich - Alkoholisierter Radfahrer leistet Widerstand

Am Samstagabend kam es im Innenstadtbereich von Aurich zu einem Widerstand. Gegen 23:00 Uhr, befanden sich Polizeibeamte im Zuge eines Einsatzes am Georgswall in Aurich, als sie auf einen unbeteiligten, vorbeifahrenden Radfahrer aufmerksam wurden, der die Polizeibeamten beleidigte. Der 37-jährige Auricher konnte durch die Beamten nach kurzer Flucht gestoppt und kontrolliert werden. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Mit den weiteren erforderlichen Maßnahmen zeigte sich der Auricher nicht mehr einverstanden und er konnte nur unter massiver Gegenwehr zunächst ins Krankenhaus und im Anschluss in den Polizeigewahrsam verbracht werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 37-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Am vergangenen Freitag kam es im Zeitraum von 08:00 Uhr - 08:30 Uhr in der Graf-Ulrich-Straße in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer VW T6 beschädigt wurde. Der VW war am Straßenrand geparkt, als ein vorbeifahrendes Fahrzeug den linken Außenspiegel beschädigte. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich zu melden, Tel. 04941/606215.

Wiesmoor - Verkehrsunfall aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr

Aufgrund eines anderen Einsatzes kam am frühen Sonntagmorgen eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Wittmund in Wiesmoor Hauptwieke 1/ Neuer Weg auf einen Verkehrsunfall zu. Die Beamten stellten fest, dass eine 23 Jahre alte Frau aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem PKW, um 05:00 Uhr, über eine Verkehrsinsel gefahren war. Sowohl an dem PKW als auch an der Verkehrsinsel entstand Sachschaden. Noch während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau Atemalkohol fest. Ein Test ergab 2,12 Promille. Der Frau wurde im Krankenhaus in Aurich eine Blutprobe entnommen und das entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unter Drogeneinfluss gefahren

Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Norddeicher Straße in Norden den Fahrer eines Kleinkraftrades. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Eine entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Zudem wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

keine presserelevanten Ereignisse

