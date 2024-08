Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht vor der Polizei und Bereichsbetretungsverbot

Hamm-Mitte (ots)

Bei seiner Flucht im Bahnhofsviertel stürzte am Dienstag, 13. August, ein 26-Jähriger mit seinem Fahrrad.

Eine Streifenwagenbesatzung erkannte den polizeibekannten Mann aus Datteln gegen 18.40 Uhr auf der Bahnhofstraße. Beim Erblicken des Streifenwagens trat er in die Pedalen und flüchtete über die Gustav-Heinemann-Straße und weiter in Richtung Sternstraße. Hier stürzte er und konnte von den Beamten gestellt und zur Polizeiwache gebracht werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte mehrere Klemmverschlusstütchen mit Cannabis. Durch den Sturz zog er sich eine Schürfwunde zu.

Bereits um 15.30 Uhr erkannte ein Streifenteam einen weiteren polizeibekannten Mann aus Ahlen in einem Café am Westentor. Gegen den 28-Jährigen hat die Polizei Hamm seit Ende Juli ein Bereichsbetretungs- und Aufenthaltsverbot für Teile der Innenstadt mit dem Bahnhofsquartier erlassen. Der Mann ist in diesem Bereich in der Vergangenheit wiederholt straffällig geworden. Der 28-Jährige erhielt einen Platzverweis und muss nun mit der Erhebung eines Zwangsgeldes von 500 Euro rechnen.(hei)

