POL-HAM: Finale der Bezirksstreife 2024: Polizeipräsident Thomas Kubera in Herringen und Uentrop

Hamm-Herringen/-Uentrop (ots)

In Herringen ist eine große türkische Gemeinde zuhause. "Es ist ein schönes Miteinander", sagt der zuständige Bezirksdienstbeamte Frank Keil dazu. Vor Kurzem hat er gemeinsam mit seinem Partner Jens Figge den Behördenleiter Thomas Kubera im Stadtteil empfangen.

Die beiden Polizeihauptkommissare berichten von dem Austausch mit den insgesamt vier Moscheen, von denen manche mehr, manche weniger Kontakt wünschen. Sie führen den Polizeipräsidenten an den Örtlichkeiten vorbei, beginnend mit der Ulu-Moschee, und fahren ihn im Streifenwagen unter anderem durch die Ludwig-Isenbeck-Straße, die vom sozialen Wohnungsbau geprägte Lange Straße sowie das Gewerbegebiet. Auch in der Friesenstraße schauen sie - wie so oft in ihrem Dienstalltag - vorbei.

Im Terminkalender steht an diesem Tag zudem ein Besuch bei der Wohnungsnothilfe, die vier Reihenhäuser an der Dortmunder Straße betreibt. Ein zuständiger Sozialarbeiter erzählt Thomas Kubera von der steigenden Nachfrage nach Schlafplätzen, aber auch davon, dass sie noch nie jemanden wegschicken mussten. Die Polizei arbeitet eng mit der Unterkunft zusammen.

"Der Stadtbezirk Herringen hat sich in allen Bereichen enorm nach vorn entwickelt", sagt Jens Figge bei einem kurzen Stopp an der Arnold-Freymuth-Gesamtschule. Diese steckt aktuell mitten im Umbau und bekommt bald eine Oberstufe hinzu. Hier entsteht, wie der Behördenleiter anerkennend bemerkt, eine "Kiss & Ride"-Zone, die das Problem mit den Eltern-Taxis eindämmen könnte.

Dankend reicht Thomas Kubera dem Herringer Team die Hand. Denn die nächste Station wartet schon: Mit einem Besuch in Uentrop komplettiert Thomas Kubera seine Bezirksstreife durch Hamm. Hier trifft er auf Christiane Degelmann und Thorsten Lülf.

Das Büro der beiden liegt im Herzen des Stadtteils direkt am Maxipark. Von dort aus führen sie den Behördenleiter zunächst zur Eishalle, in der während der Fußball-Europameisterschaft die Deutschlandspiele auf großer Leinwand liefen. Christiane Degelmann betont den sehr guten Kontakt zu den sieben Schulen im Bezirk: "Bei vielen Dingen sind wir erster Ansprechpartner und unterstützen mit unseren Möglichkeiten. Das gilt natürlich auch für die kleinen und größeren Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im Bezirk. Der Austausch funktioniert hier hervorragend."

Nach einem Zwischenstopp am Maxicenter besucht Thomas Kubera zusammen mit dem Uentroper Zweigespann sowie dem stellvertretenden Leiter des Bezirksdiensts Carsten Teigelkötter und dem Extremismusbeauftragten Volker Stärke die Zentrale Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete am Alten Uentroper Weg. Anschließend verabschiedete er sich mit großem Dank.

Ihren Bezirksdienst in Herringen erreichen Sie telefonisch unter 02381 876-4029 (Keil) oder -4030 (Figge).

Für unsere Vertreter in Uentrop wählen Sie bitte 02381 876-4119 (Lülf) oder -4120 (Degelmann). (jes)

