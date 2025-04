Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld und Virtual-Reality-Brille aus Firma gestohlen

Erfurt (ots)

Unter anderem auf Bargeld und eine Virtual-Reality-Brille hatten es Einbrecher in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag brachen Unbekannte in ein Medienunternehmen in der Innenstadt ein. Dazu verschafften sich die Täter zunächst auf unbekannte Weise Zutritt in das Wohn- und Geschäftshaus. Anschließend hebelten sie mit Gewalt eine Bürotür auf, durchwühlten mehrere Räume und stahlen zunächst 800 Euro Bargeld, eine Virtual-Reality-Brille im Wert von etwa 300 Euro und eine Kreditkarte. Mit dieser hoben sie im Anschluss über 700 Euro Bargeld ab. Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter den Einbruch fest und verständigten die Polizei. Die Kripo sicherte am Tatort umfangreiche Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls, Sachbeschädigung und Computerbetrug auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell