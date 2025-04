Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Leuster Weg

Lagercontainer angezündet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am 10.04.2025, gegen 16.25 Uhr, einen Lagercontainer auf dem Leuster Weg in Brand zu setzten. Hierzu stopften sie Toilettenpapier in die Transportlöcher und zündeten diese an. Das Papier entflammte nur leicht und die Feuerwehr Dülmen konnte das Feuer löschen, ohne dass ein großer Schaden entstand. Die Container gehören zu einer dortigen Schule.

Zuvor hatte der Hausmeister auf dem Schulgelände zwei Personen / Kinder gesehen. Ob diese mit dem Brand in Verbindung zu bringen sind oder Hinweise auf die Täter geben können, ist unklar.

Diese können wir folgt beschrieben werden:

1. Person

- männlich - 1,25 m groß - ca. 10 Jahre alt - schwarze Hose und dunkle Jacke - mittelblonde kurze Haare

2. Person

- männlich - ca. 1, 25m groß

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell