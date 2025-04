POL-COE: Ascheberg-Herbern, Altenhammstraße/Einbruch in Kindergarten

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. In einem alten Feuerwehrauto fuhr ein 45-jähriger Mann am Mittwoch (09.04.25) auf dem Erbdrostenweg in Richtung Dülmen, als ihm gegen 16.35 Uhr ein unbekannter Autofahrer entgegenkam und mit einem Spiegel mit dem Feuerwehrauto kollidierte. Der Autofahrer fuhr in Richtung Lüdinghausen weg und ...

mehr