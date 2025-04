Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Erbdrostenweg/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. In einem alten Feuerwehrauto fuhr ein 45-jähriger Mann am Mittwoch (09.04.25) auf dem Erbdrostenweg in Richtung Dülmen, als ihm gegen 16.35 Uhr ein unbekannter Autofahrer entgegenkam und mit einem Spiegel mit dem Feuerwehrauto kollidierte. Der Autofahrer fuhr in Richtung Lüdinghausen weg und kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen VW Touareg handeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

