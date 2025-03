LPI-EF: Vermisster 82-Jähriger wieder da

Erfurt (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag, den 16.03.2025, kam es in der Diskothek "Central" in Erfurt zu einer Schlägerei. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 04:30 Uhr. Eine Person wurde hierbei schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Erfurt bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Beteiligten geben kann, wird gebeten, sich ...

