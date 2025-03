Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pferde

Sömmerda (ots)

Ein paar Pferde hielten die Polizei in Sömmerda auf Trab. Zunächst wurden gestern 6 entlaufene Pferde bei Haßleben gemeldet. Mit Hilfe eines örtlichen Reiterhofes konnte der Besitzer ausfindig gemacht und zu den Pferden gelotst werden, die ihren Ausflug über die Grammemühle in Richtung Kranichborn und den dortigen Feldern fortsetzten. Der knapp zweistündige Einsatz wurde dann beendet, als der Besitzer Kontakt zu seinen Pferden hatte. Es stellte sich heraus, dass dies aber noch nicht alles war. Heute früh teilte ein Passant drei freilaufende Pferde am Stadtrand von Sömmerda mit. Zunächst gingen die Beamten davon aus, dass es sich um andere Pferde handelt. Die drei Pferde liefen dann von Sömmerda bis nach Sprötau über Wege und Felder. Da die Beamten allerdings auch höherwertigere Einsätze bedienen mussten, wurde die aktive Suche dann abgebrochen. Mittlerweile hatte sich aber online herumgesprochen, dass die Pferde unterwegs sind, so dass hier einige Pferdefreunde halfen, die Tiere einzufangen. Auch das Tierheim von Sömmerda beteiligte sich daran. Es stellte sich dann auch heraus, dass die 3 Pferde zu denen vom Samstag gehören, der Besitzer hatte noch nicht alle Pferde eingefangen. Er wurde nach mehreren Versuchen endlich erreicht und zum "Einsatzort" gelotst. Wieviele freiwillige Helfer letztendlich beteiligt waren, ist der Polizei nicht bekannt. Die drei Pferde konnte aber in eine Koppel gelockt werden. Hier sollen sie sich erst einmal beruhigen und werden dann später abtransportiert.(TG)

