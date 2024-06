Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Linz, Burgplatz (ots)

Am Mittwoch, den 19.06.2024, gegen 21:40 Uhr, wurde bei einem parkenden Pkw der Außenspiegel abgerissen. Der Vorfall wurde durch eine Zeugin beobachtet. In unmittelbarer Nähe zum Tatort wurde der vermeidliche Beschuldigte, stark alkoholisiert, angetroffen. Die Ermittlungen dauern an, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

