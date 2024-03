POL Schwaben Nord: Testspiel TSV Schwaben Augsburg - Auswahl der Bayerischen Polizei

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Freitag (08.03.2024) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann vor einer Frau in einer Straßenbahn der Linie 2. Gegen 18.00 Uhr bemerkte die Frau den bislang unbekannten Mann, der sich in der Straßenbahn entkleidete und an seinem Glied manipulierte. Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 35 Jahre, ca. 175 cm, dünne Statur, leichter Bart, trug ...

