POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet, Havixbeck / Pedelec-Training der Polizei Coesfeld

Passend zum Beginn der Radfahrsaison (08.04.2025) und bei schönstem Sonnenschein führten die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizei in Havixbeck zusammen mit der Kreisverkehrswacht ein Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren durch, denn nicht allen Radfahrenden fällt der Saisoneinstieg nach dem Winter oder der Umstieg vom ursprünglich mechanischen Fahrrad auf ein Elektrofahrrad leicht. In Kooperation mit der Volkshochschule Dülmen-Haltern am See-Havixbeck und der Gemeinde Havixbeck fand das Training von 15-18 Uhr auf dem Schulhof der Anne-Frank-Gesamtschule statt. 12 Teilnehmer, davon 3 vom ADFC, hatten sich angemeldet und wurden zu Beginn durch Herrn Udo Drees von der Kreisverkehrswacht in einem auf das Pedelecfahren ausgerichteten Vortrag über allgemeine verkehrsrechtliche Radfahr-Aspekte sowie die Eigenschaften und Besonderheiten von Elektrofahrrädern informiert. Auf die Wichtigkeit des Tragens eines Fahrradhelms zur Vermeidung von Sturz- und Unfallverletzungen wiesen die Verkehrssicherheitsberater der Polizei, Polizeihauptkommissarin Stephanie Schlusemann, Polizeihauptkommissar Rafael Gülker und Polizeioberkommissarin Conny Niemann hin, nachdem sie die Teilnehmer-Fahrräder auf Verkehrssicherheit überprüft hatten. Anschließend begaben sich die Teilnehmer/innen in die praktischen Übungen auf dem Schulhof. An fünf Stationen übten sie sich in - Schulterblick und Ablenkung - Durchfahren von Engstellen und Kurven - Slalomfahren - Handzeichen und Geschicklichkeit - Bremsübungen Nach zu erwartenden anfänglichen Schwierigkeiten und mehrmaligen Durchfahren des Parcours zeigten sich bei allen Teilnehmern deutliche Verbesserungen in den o.g. Bereichen. Die Stimmung und Motivation in der Gruppe war dabei so gut, dass noch "eine Extrarunde" in der Abendsonne gedreht wurde und aufgrund des interessanten Gesprächsaustauschs die Veranstaltungsendzeit nicht ganz eingehalten wurde, was aber auch niemanden wirklich gestört hat. Vorkenntnisse zur Teilnahme an einer solchen Veranstaltung sind nicht erforderlich, anmelden, kommen und mitmachen reicht! Wenn auch Sie als Verein/Organisation mit Unterstützung der Polizei eine solche Veranstaltung durchführen möchten, achten Sie auf örtliche Pressebewerbung einer solchen Veranstaltung oder wenden Sie sich an die Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde Coesfeld, PHK Rafael Gülker, unter der Telefonnummer 02541-14590 oder per Mail an verkehrssicherheitsberatung.coesfeld@polizei.nrw.de.

