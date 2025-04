Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: 60-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 48-jähirge Autofahrerin gegen 05:40 Uhr die Oldendorfer Straße. Als die Frau aus Melle nach links auf die Westumgehung abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines 60-jährigen Motorradfahrers. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 60-Jährige schwer verletzt wurde. Der Osnabrücker kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 48-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Mazda und am Motorrad entstanden Sachschäden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

