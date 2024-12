Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: PKW aus Garage gestohlen

Kaarst (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (10.12.) 21 Uhr und Mittwoch (11.12.) 16 Uhr, wurde an der Straße Am Bingerhof in Kaarst ein Auto entwendet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war das Fahrzeug verschlossen in einer an ein Wohngebäude angrenzenden Garage abgestellt gewesen. Ein Fahrzeugschlüssel wurde nicht gestohlen. Bei dem entwendeten PKW handelt es sich um einen schwarzen Mercedes der E-Klasse mit dem Kennzeichen NE-ZL 8888. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum genannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Tricks der Autodiebe. Gerade Wagen, die mit einem sogenannten Keyless Go-Schlüsselsystem ausgestattet sind, bergen die Gefahr, dass Unbefugte die bei dieser Technologie genutzten Funkwellen abfangen und reproduzieren können, um so Autos aufzuschließen und zu stehlen. Dies kann verhindert werden, indem Fahrzeugschlüssle nicht in der Nähe der Wohnungstür aufbewahrt und etwa mittels Alufolie abgeschirmt werden. Auch beim Aufenthalt auf der Straße sollte man darauf achten, dass Unbekannte mit eventuell verdächtigen technischen Geräten nicht in die Nähe des Autoschlüssels kommen.

