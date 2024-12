POL-NE: Zivilbeamte stellen mutmaßlichen Autoknacker

Dormagen (ots) - Am Dienstag (10.12.), gegen 04:05 Uhr, brannte ein geparktes Fahrzeug an der Straße "Am Rath". Das Feuer breitete sich auf ein weiteres Auto aus. Die beiden Fahrzeuge waren hintereinander in Richtung Heesenstraße geparkt. Während des Einsatzes erlangten die eingesetzten Beamten, gegen 04:40 Uhr, Kenntnis über eine brennende Papiertonne, welche sich im dortigen Wendehammer befand. Die Feuerwehr ...

