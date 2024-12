Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht möglichen Brandstifter nach Pkw-Brand

Dormagen (ots)

Am Dienstag (10.12.), gegen 04:05 Uhr, brannte ein geparktes Fahrzeug an der Straße "Am Rath". Das Feuer breitete sich auf ein weiteres Auto aus. Die beiden Fahrzeuge waren hintereinander in Richtung Heesenstraße geparkt. Während des Einsatzes erlangten die eingesetzten Beamten, gegen 04:40 Uhr, Kenntnis über eine brennende Papiertonne, welche sich im dortigen Wendehammer befand.

Die Feuerwehr löschte die Brände.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Das Kriminalkommissariat 11 prüft etwaige Zusammenhänge und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

