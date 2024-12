Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fünf Einbrüche im Kreisgebiet - Eine Person beim Versuch festgenommen

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Im Rhein-Kreis Neuss ereigneten sich nach ersten Erkenntnissen am Dienstag (10.12) fünf Einbrüche und zwei Einbruchsversuche. Eine Person wurde dabei angetroffen und vorläufig festgenommen.

In Neuss Rosellen wurde sowohl auf der Heinrich-Campendonk-Straße als auch auf der Fliederstraße eingebrochen. In beiden Reihenhäusern wurde nach ersten Erkenntnissen jeweils eine Terassentür aufgehebelt und anschließend die Räume durchsucht. Die Einbrecher konnten Bargeld erbeuten und auf der Fliederstraße zwischen 14:15 Uhr und 22:00 Uhr unbeobachtet flüchten. Auf der Heinrich-Campendonk-Straße hingegen sah das Opfer bei seiner Rückkehr gegen 19:50 Uhr noch zwei dunkel gekleidete Personen aus dem Haus in Richtung Garten flüchten. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Auch in Meerbusch auf der Grenzstraße, in Dormagen auf der Bruchstraße und in Kaarst auf dem Bruchweg brachen Unbekannte in Einfamilienhäuser ein. Hierzu schlugen sie sowohl die Scheibe einer Balkontür ein, als auch ein Fenster im 1.Obergeschoss. Es wurden jeweils die Häuser durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet. In dem Kaarster Fall wurde die Hauseingangstür aufgehebelt und Schmuck gestohlen. Als Tatzeiten können die Nachmittagsstunden benannt werden.

Zwei Einbruchsversuche gab es zudem in Neuss. Auf der Straße Am Hohen Weg versuchte eine bislang unbekannte Person zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr eine Eingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als diese bemerkt wurde, flüchtete sie in unbekannte Richtung. An der Flucht wurde ein 53-jähriger Bulgare auf der Straße Am Kotthauserweg gehindert. Er hatte gegen 13:50 Uhr offenbar versucht mit einem Schraubendreher die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Polizeibeamte konnten ihn vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen, auch dank eines Zeugen, der ihn bis Eintreffen der Einsatzkräfte aufgehalten hatte. Der wohnsitzlose Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, Prüfung von Tatzusammenhängen und Haftgründen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu den Taten und Tätern geben können. Auch verdächtige Beobachtungen nehmen die Ermittler unter der 02131 3000 entgegen.

Die Polizei weist in diesen Zusammenhängen nochmals daraufhin, Fenster und Türen zu schließen. Schließen sie beim Verlassen der Wohnung auch die Wohnungstür ab. Zudem berät die Polizei interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Ziel ist es, die Zahl der Wohnungseinbrüche gemeinsam zu senken. Je besser ein Haus oder Wohnung gesichert ist, desto schwieriger ist es für Täter einzubrechen. Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit. Alle Informationen zur Beratung finden Sie unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell