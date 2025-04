Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Festnahme und umfangreicher Drogenfund - 36-Jähriger in Haft

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es am Lotter Kirchweg zu einer Festnahme eines 36-jährigen Mannes, der aufgrund eines Haftbefehls seit Ende Februar gesucht wurde. Ein Kontaktbereichsbeamter, welcher mit seinem E-Bike auf Streife war, entdeckte den Gesuchten zufällig. Dieser versuchte daraufhin zu Fuß zu flüchten. Nachdem der Polizist jedoch auf seinen vollen Akku hinwies und den Flüchtigen fragte, wie lange er noch laufen wolle, hielt dieser schließlich an. Gemeinsam mit weiteren Kollegen wurde der 36-Jährige folglich festgenommen.

Auf Anordnung des Amtsgerichtes durchsuchte die Polizei schließlich die Wohnung des Mannes und seiner Partnerin. Bei der Durchsuchung wurde zahlreiches Beweismaterial, unter anderem diverse Betäubungsmittel, aufgefunden.

Der Festgenommene wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell