Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nötigung im Straßenverkehr in der Neulandstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, kam es gegen 17:10 Uhr in der Neulandstraße zu einem Vorfall, der sowohl Nötigung im Straßenverkehr als auch Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung zur Folge hatte. Die Polizei Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Nach den bisherigen Ermittlungen bog ein grauer/silberner Golf 7 Variant aus Richtung Kollegienwall rechts in Richtung Wittekindstraße ab und fuhr dann regelwidrig links in Richtung Neumarkt ab. Hierbei verhinderte er den Abbiegevorgang einer Motorradgruppe, welche aus Richtung des Parkhaus Öwer de Hase in Richtung Neumarkt abbog und anschließend beabsichtigte in den Kollegienwall einzufahren. Ein 17-jähriger Kradfahrer zeigte dem Autofahrer daraufhin eine Handgeste mit einem "Daumen hoch", woraufhin der Golf-Fahrer anfing die Motorradgruppe verbal zu beleidigen und zu bedrohen. Die Gruppe Kradfahrer bog schließlich zügig in den Kollegienwall ab, um einer weiteren Konfrontation auszuweichen.

Der beschuldigte Autofahrer wendete dann sein Fahrzeug und folgte der Gruppe mit überhöhter Geschwindigkeit. Er versuchte immer wieder die Gruppe zum Anhalten zu bewegen und versuchte mehrmals zu überholen.

Im Bereich An der Petersburg/Dammstraße stellte der Beschuldigte sein Fahrzeug schräg vor die Motorräder und stieg aus. Als die Motorradfahrer versuchten, sich zurückzuziehen, kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem der Beschuldigte versuchte, den 17-Jährigen zu schlagen. Dabei traf er jedoch einen 15-Jährigen, der sich auf dem Sozius befand, was dazu führte, dass dieser beinahe vom Motorrad fiel. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Gruppe flüchtete daraufhin über die Dammstraße in die Frankenstraße und versteckte sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Der Beschuldigte setzte seine Fahrt in Richtung Otto-Brenner-Platz fort.

Die beiden Personen im Auto können wie folgt beschrieben werden:

1. Person (Fahrzeugführer)

- männlich - 185 cm - kurze schwarze Haare - dunkler Vollbart - blauer Pullover

2. Person (Beifahrer)

- männlich - grauer Pullover - dunkler Vollbart

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem grauen/silbernen Golf 7 Variant geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2533 (tagsüber) oder unter -2515 zu melden.

