POL-OS: Neuenkirchen-Vörden/BAB1: Vollsperrung nach schweren Unfällen auf A1

Am Dienstagabend befuhr ein 75-Jähriger gegen 17:30 Uhr mit seinem Citroen die A1 in Richtung Bremen. Als der Mann aus Cloppenburg den Fahrstreifen von links nach rechts wechselte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Mercedes. Der 47-jährige Fahrer des Mercedes, ein Mann aus Bremen, und der 75-jährige Citroen-Fahrer blieben unverletzt. Die 47-jährige Beifahrerin des Mercedes-Fahrers erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Bremen kurzfristig vollgesperrt, wodurch sich ein Rückstau über mehrere Kilometer bildete. Etwa eine halbe Stunde später ereignete sich ein weiterer Unfall in gleicher Fahrtrichtung. Drei Sattelzüge befuhren hintereinander die A1 und kamen auf das Stauende zu. Der vorausfahrende 40-jährige LKW-Fahrer und der nachfolgende 60-jährige Fahrzeugführer eines Sattelzugs bremsten daraufhin verkehrsbedingt ab. Der dahinterfahrende 45-jährige LKW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr folglich auf den vorausfahrenden Sattelzug auf. Der 45-Jährige wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und konnte folglich befreit werden. Der Mann aus Emsdetten erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 60-jährige Fahrer des vorausfahrenden Sattelzugs erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufenden Speiseöls, mit welchem der Sattelzug des 60-Jährigen beladen war, gestalteten sich die nachfolgenden Bergungsarbeiten als sehr aufwendig. Der Verkehr wurde folglich über die Tank- und Rastanlage Dammer Berge geleitet, wodurch ein kilometerlanger Rückstau entstand.

Gegen 20:00 Uhr kam es in dem Stau zu einem weiteren Unfall. Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr auf einen am Stauende stehenden Sattelzug eines 27-Jährigen auf. Der 35-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Volvo und kollidierte schließlich mit einem weiteren Sattelzug. Für den Mann aus Bocholt kam leider jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 27-jährige LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Volvo und der Sattelzug des 27-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde die A1 ab der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden für mehrere Stunden vollgesperrt.

