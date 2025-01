POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Täter nutzen kurze Abwesenheit

Werne (ots) - Ein oder mehrere Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag (23.01.2025) auf Freitag (24.01.2025) gewaltsam Zutritt zu insgesamt fünf Firmen in der Straße Südring. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna ...

mehr