Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung durch Feuer

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gerieten mehrere Müllcontainer gegen 04:25 Uhr an einem Gebäude der Universität an der Lise-Meitner-Straße in Brand. Die Mülltonnen wurden dabei vollständig zerstört. Nur etwa eine halbe Stunde später kam es an der Artilleriestraße zu einem weiteren Brand. In diesem Fall brannten die Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses. Auch hier wurden die Mülltonnen vollständig zerstört. Zudem wurde die Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist bislang in beiden Fällen ungeklärt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3103 (tagsüber) oder unter -2215.

