POL-OS: Osnabrück: Unbekannter warf Bierflasche gegen Polizeigebäude - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (15:30 Uhr) und Freitagmorgen (8 Uhr) hat ein Unbekannter versucht mit einer Bierflasche ein rückwärtiges Fenster des Polizeidienstgebäudes am Kollegienwall einzuwerfen. Die Flasche prallte gegen die Verglasung, wodurch die äußere Scheibe beschädigt wurde - die innere blieb jedoch intakt. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Eine Bierflasche wurde unmittelbar unterhalb des beschädigten Fensters in der Grünanlage am Haseuferweg, zwischen Schlagvorder Straße und Wittekindstraße, aufgefunden und für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder auffällige Geräusche im Bereich des Haseuferwegs bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

