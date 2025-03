POL-OS: Bad Rothenfelde: Polizei Bad Rothenfelde sucht Zeugen nach Unfallflucht

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es in einer Kunsthandlung an der Krahnstraße zu einem Diebstahl eines Acrylbildes. Drei Personen - zwei Männer im Alter von 46 und 38 Jahren sowie eine 41-jährige Frau - betraten gegen 10:50 Uhr das Geschäft. Während zwei der Tatverdächtigen das Verkaufspersonal in Gespräche verwickelten, ergriff der dritte Täter ...

