Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Kunstdiebstahl in der Krahnstraße - Polizei stellt drei Tatverdächtige

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es in einer Kunsthandlung an der Krahnstraße zu einem Diebstahl eines Acrylbildes. Drei Personen - zwei Männer im Alter von 46 und 38 Jahren sowie eine 41-jährige Frau - betraten gegen 10:50 Uhr das Geschäft. Während zwei der Tatverdächtigen das Verkaufspersonal in Gespräche verwickelten, ergriff der dritte Täter das Kunstwerk und verließ fluchtartig das Geschäft.

Auf der Flucht warf der Mann das gestohlene Bild in einen Mülleimer. Zeugen verfolgten den Flüchtigen in Richtung Altstadt und alarmierten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der 46-Jährige ohne festen Wohnsitz gestellt werden. Die beiden mutmaßlichen Komplizen aus Bramsche und Osnabrück wurden noch in der Kunsthandlung angetroffen und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten.

Das gestohlene Kunstwerk wurde schließlich in einem Mülleimer am Domhof aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen. Die Ermittlungen wegen gemeinschaftlich begangenen Diebstahls dauern an.

