POL-OS: Osnabrück/Gartlage: Mann bedroht Supermarktmitarbeiter mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmittag entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 11:30 Uhr Ware aus einem Supermarkt an der Bohmter Straße. Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte dies und sprach den Mann beim Verlassen des Marktes an. Dieser zückte plötzlich ein Messer und bedrohte den Mitarbeiter. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad über die Bohmter Straße in Richtung stadtauswärts.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- 175-180 cm groß - ca. 40 Jahre alt - 3-Tage-Bart - orangene Warnweste - weißer Fahrradhelm - bräunliche Jacke/Hemd - dunkle Hose - dunklerer Teint - Fahrrad mit Korb auf dem Gepäckträger mit einer schwarzen Tasche von Rewe.

Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2115.

