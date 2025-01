Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525, Heller/ Unfallverursacher unter Drogen

Coesfeld (ots)

Gegen 10.15 Uhr ereignete sich am Montag (27.01.25) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen an der B525. Ein 26-jähriger polnischer Staatsbürger fuhr mit einem Abschlepper auf der Bundestraße in Richtung Nottuln. Als ein vor ihm fahrendes Auto in der Bauerschaft Heller bremste, fuhr er diesem auf und anschließend in den Straßengraben. Bei dem 26-Jährigen verlief ein Drogenvortest positiv auf auf Cannabis und Amphetamine/Methamphetamine. Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagtem dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Autofahrer verzichtete auf eine medizinische Versorgung.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell