POL-AC: Gefährliche Körperverletzung im Nordkreis - Mann bei Streitschlichtung verletzt

Würselen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28.07.2024) hat die Polizei Aachen zwei Diebe gefasst. Ein Hausbewohner war in der Nacht gegen 2.30 durch laute Geräusche wach geworden. Als er nachschaute, sah er zwei Männer, die ein Regenfallrohr (aus Kupfer) von seinem Haus an der Bardenberger Straße absägten. Als der 32-Jährige sie ansprach, flüchteten sie. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung ...

mehr