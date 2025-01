Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kirchspielweg/ Wohnmobil gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Kirchspielweg ein Wohnmobil von einer Hofeinfahrt gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Sonntag (26.01.25) und 7 Uhr am Montag (27.01.25). Es handelt sich um ein graues Bürstner Wohnmobil mit einer Solaranlage auf dem Dach. An der linken Fahrzeugseite befindet sich eine ausfahrbare Markise. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

