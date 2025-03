Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Haste: Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Supermarkt

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück sucht Zeugen nach einem schweren Raub, der sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in einem Supermarkt am Östringer Weg, Ecke Rostocker Straße, ereignete.

Ein unbekannter Mann bezahlte zunächst an der Kasse, bedrohte den 23-jährigen Kassierer dann mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend griff er selbst in die geöffnete Kasse und entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag. Danach flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Räuber nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 35-40 Jahre alt Etwa 170 cm groß, normale Statur Schwarze, kurze Haare (Boxerschnitt) Schwarzer Vollbart (1-2 cm Länge)

Bekleidung: schwarze Winterjacke, schwarze Jeans, schwarze Sneaker

Der Täter hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Zur Tatzeit hielten sich zahlreiche Kunden im Supermarkt auf. Einige Zeugen konnten bereits befragt werden, dennoch bittet die Polizei um weitere Hinweise.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder 0541/327-2215 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell