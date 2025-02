Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Heudorf

Lkr. Konstanz) Körperverletzung nach Fasnachtsveranstaltung (22.02.2025)

Heudorf im Hegau (ots)

Nach Beendigung einer Fasnachtsveranstaltung kam es am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr, im Bereich der Straße Am Plätzle, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Ersten Ermittlungen zufolge ging der Körperverletzung eine Diskussion um die bevorstehende Bundestagswahl voraus. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 24-Jähriger durch Schläge und Tritte am linken Bein verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den unbekannten männlichen Tätern oder dem Tathergang machen können, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

