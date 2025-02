Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach i. Schw. - Schwarzwald-Baar-Kreis) Forstarbeiter stirbt bei Baumfällarbeiten (21.02.2025)

Schonach i. Schw. (ots)

Ein tragischer, tödlich verlaufender Arbeitsunfall ereignete sich am gestrigen Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr in einem Waldgebiet auf der Gemarkung Schonach. Im Bereich Spitzfelsen wurden Forstarbeiten durchgeführt. Ein 19-jähriger Forstarbeiter führte Fällarbeiten an einem Baum durch und unterbrach diese, um weiteres Werkzeug für die Fällung zu holen. Hierbei ging er in den Fallbereich des Baumes, welcher sich zwischenzeitlich neigte und aufgrund der Sägearbeiten umfiel. Der fallende Baum traf in diesem Moment den jungen Mann tödlich am Kopf. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen und dem Einsatz des Retutngshubschraubers konnte der Notarzt vor Ort nur noch den Tod feststellen. Die Ermittlungen vor Ort über den Unfallhergang übernahm die Kriminalpolizei aus Villingen-Schwenningen.

