Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg - Lkr. Rottweil) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Tötungsdelikt in Schramberg (21.02.2025)

Schramberg (ots)

Am Freitagnachmittag (21.02.2025) ist eine 54-jährige Frau tot im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Tösstraße in Schramberg aufgefunden worden. Aufgrund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Nach ersten Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen den 20-jährigen Sohn der getöteten Frau. Die Polizei nahm diesen noch vor Ort fest. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell