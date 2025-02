Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schreckschuss-/Druckluftwaffen aus Geschäft in Bad Bederkesa entwendet

Cuxhaven (ots)

Geestland. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08./09.02.2025) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Mattenburger Straße in Bad Bederkesa.

Um 04:50 Uhr wurde die Polizei über eine eingeschlagene Scheibe informiert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass im Geschäft eine Vitrine offenbar zielgerichtet angegangen wurde. Hierbei wurden diverse Schreckschuss- und andere Druckluftwaffen entwendet. Am gestrigen Nachmittag wurden durch einen Bürger diverse Schreckschuss- und Druckluftwaffen in Bad Bederkesa aufgefunden, welche sichergestellt wurden. Diese stammten aus dem Einbruch.

Die Polizei in Geestland bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Geschäfts wahrgenommen haben oder weitere hilfreiche Angaben in dieser Sache machen können, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

