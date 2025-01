Polizei Düsseldorf

POL-D: Folgemeldung - Tödlicher Verkehrsunfall am Verteiler Nordfriedhof - Fahrzeuginsasse aus Krankenhaus entlassen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 25. Januar 2025, 10:37 Uhr

Unsere bisher erschienenen Meldungen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5956888 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5957026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5957624 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5959365

Am gestrigen Tag (29.01.) konnte der 54-jährige Fahrzeuginsasse, der nach dem Unfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, dieses wieder verlassen.

Der 54-jährige Düsseldorfer, der an der Bushaltestelle "Nordfriedhof" wartete und von umherfliegenden Fahrzeugteilen verletzt wurde, befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr, jedoch weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Ermittlungen zur Unfallrekonstruktion dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell