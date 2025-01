Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Radfahrerin von abbiegendem Lkw erfasst - Frau schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 28. Januar 2025, 08:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Eller wurde eine Fahrradfahrerin von einem Lkw erfasst und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 66-jähriger Mann aus Süddeutschland mit seinem Lkw auf der Heidelberger Straße in Richtung Bernburger Straße unterwegs. In Höhe der Kreuzung Karlsruher Straße / Heidelberger Straße beabsichtigte er, nach rechts in die Karlsruher Straße abzubiegen. Dabei bemerkte er offenbar eine 40-jährige Radfahrerin aus Düsseldorf zu spät, die auf dem Radfahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs war und geradeaus fahren wollte. Der Lkw erfasste die Radfahrerin, die unter das Fahrzeug geriet. Die Frau verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz, um die Spuren des Unfalls zu sichern. Während der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich von 9:00 bis etwa 14:30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell