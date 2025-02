POL-CUX: Verkehrsunfallfluchten auf der BAB27 - Weiterer Unfall zwischen Bexhövede und Loxstedt - Fahrzeugführer schwer verletzt

Cuxhaven (ots) - Loxstedt. Bereits am vergangenen Freitag (07.02.2025) kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Loxstedt-Lahnhausen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte hier auf einem Grundstück und beschädigte dabei ein Carport. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrzeug und zum ...

mehr