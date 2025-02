Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Loxstedt/Lahnhausen - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Bereits am vergangenen Freitag (07.02.2025) kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Loxstedt-Lahnhausen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte hier auf einem Grundstück und beschädigte dabei ein Carport.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrzeug und zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Loxstedt (Telefon 04744 731660) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell