POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Stromkasten

Lingen (ots) - In der Zeit von Montag, 22:30 Uhr bis gestern, 2 Uhr, kam es in der Heidestraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Heckscheibe eines am Fahrbahnrand abgestellten VW Sharan ein. Aus bisher ungeklärten Gründen ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter ...

