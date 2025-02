Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Diebstahl von Pfandflaschen- Polizei sucht Zeugen (21.02.2025)

Schramberg (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, haben dreiste Diebe eine große Tüte mit Pfandflaschen in der Schiltachstraße gestohlen. Die etwa 350 Pfandflaschen stellte ein Mitarbeiter eines Getränkeladens zur Abholung auf dem Gehweg bereit. Gegen 9 Uhr hielt ein weinroter Kleinwagen, eventuell ein Renault Clio, auf Höhe des Leerguts an. Zwei Männer stiegen aus dem Auto aus und packten dieses mitsamt der Tüte zügig ins Auto, bevor sie davonfuhren. Laut einem Zeugen soll an der Fahrzeugseite des Kleinwagens ein schwarzer Schriftzug angebracht sein. Der Wert der Pfandflaschen beläuft sich auf etwa 87.50 Euro.

Personen, die Hinweise zu den beiden Männern oder zu dem benutzten Kleinwagen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

