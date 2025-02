Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Metzgerei in der Schwarzwaldstraße (21.02.2025)

Singen (ots)

In der Nacht auf Freitag ist ein Unbekannter in eine Metzgerei in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Gegen 3 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Betriebs. Dort brach er einen Zahlautomaten auf und erbeutete daraus Bargeld. Zudem verursachte er Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an dem Automaten.

Zeugen, die gegen 3 Uhr Verdächtiges im Bereich der Metzgerei beobachtet haben, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Einbrechers geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell